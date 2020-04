Juchitán registra primera muerte de persona zapoteca por Covid-19

Esta madrugada de martes murió la primera persona por coronavirus en la ciudad zapoteca de Juchitán, deceso que se contabilizaría como el quinto en el estado de Oaxaca a causa de la pandemia por Covid-19 que golpea al país.

Fue el expresidente municipal de Juchitan, Leopoldo de Gyves de la Cruz, quien dio a conocer que su hermano Cuauhtémoc falleció las primeras horas de este martes y se convirtió en la primera persona indígena de la región del Istmo de Tehuantepec que muere a consecuencia del coronavirus.

El expresidente dio a conocer la muerte de su hermano a través de sus redes sociales y abundó que su deceso por la enfermedad causada por el virus se aceleró por una complicación bacteriana.

Antes del deceso, través de sus redes sociales, el expresidente municipal escribió un mensaje con dedicatoria al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le informa que el hospital donde murió su hermano en Tehuantepec, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los hospitales de Juchitán y Tehuantepec, tienen carencias para afrontar la contingencia sanitaria.

"Me encuentro en el hospital del ISSSTE de Tehuantepec, donde se encuentra internado mi hermano desde hace ocho días, con diagnóstico confirmado de coronavirus y una complicación pulmonar bacteriana".

"En este momento, le están haciendo el procedimiento de intubación para después trasladarlo al hospital 'Presidente Juárez', del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca. Mi hermano apenas satura un 50% de oxígeno a sus pulmones. Cuando él llegó aquí hace ocho días, saturaba más del 85%", narraba en el mensaje previo al deceso.

Además, agregó su reconocimiento al personal médico que combate la pandemia en primera línea.

"Omito mencionar las numerosas deficiencias existentes en el hospital. Lo mismo ocurre en los hospitales civiles de Juchitán y Tehuantepec. Sólo diré que el personal que da la cara merece nuestra admiración y respeto. Dejo constancia de mi inconformidad", señaló.

En el Istmo de Tehuantepec, los trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han expresado en más de una ocasión, -antes y después de activada la contingencia-, que los hospitales y clínicas de la región no estaban preparadas para atender a los enfermos del Covid-19, y que no cuentan siquiera con cubrebocas.

Cuauhtémoc de Gyves de la Cruz era trabajador del Hospital Civil "Macedonio Benítez Fuentes" de Juchitán, por lo que está mañana, antes de trasladar el féretro al panteón municipal Domingo de Ramos, recibió un homenaje frente al nosocomio desde el vehículo, además de que invitaron a los amigos de la familia a que los acompañen en caravana motorizada desde el ISSSTE al camposanto, pues por las restricciones sanitarias no se permitió el ritual zapoteca de la velación.

Hasta el momento, la región del Istmo de Tehuantepec, donde se ubica Juchitán, reporta dos casos positivos de Covid-19 de los 44 confirmados que hay en Oaxaca; además hay tres casos más sospechosos y se espera que en el corte vespertino se confirme esta como la primera muerte en la región y la quinta en el estado.