Juchitán, sin dinero para levantarse

Juchitán de Zaragoza, Oax.- A tres años de que la tierra se fracturara con una fuerza de 8.2 grados, a las 23:49 horas del 7 de septiembre, Marión Angélica Ferra Moreno aún vive en un espacio improvisado.

En su pequeña vivienda, la cama, dos mecedoras, el clóset sin puerta, zapatos, dos sillas de madera y una de plástico crean un escenario hacinado y colorido que se ilumina con la luz del sol que penetra sin dificultad por donde antes estaba el techo, que no resistió el terremoto y que ahora muestra nubes blancas.

Vendedora de ropa y joyería de fantasía en un tianguis que hasta antes de la llegada del Covid-19 recorría las poblaciones del Istmo de Tehuantepec, Marión cuenta que tras el sismo el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio 15 mil pesos por la clasificación de daño parcial de su vivienda, lo que no le alcanzó para reconstruir.

"El año pasado vinieron unos técnicos y dijeron que van a darme otro apoyo de parte del gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador, pero no me han hablado. Espero que no me olviden", lamenta la mujer.

Marión no es la única que, tras el devastador sismo, vive en espacios improvisados y que no ha podido reconstruir su vivienda. Hay cientos o quizá miles de vecinos que permanecen bajo lonas colgadas en los patios, en tiendas de campaña o casas de lámina que donaron fundaciones extranjeras.

La escena es similar en cualquier rumbo de la ciudad. Se observan casas a medio construir, con puertas y ventanas protegidas con tablas.

Han pasado tres años desde la noche en que la zona fue sacudida por el terremoto, el cual derrumbó viviendas, escuelas, edificios públicos, monumentos históricos y locales comerciales. También causó la muerte de 78 oaxaqueños.

Pese a la situación, el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), que de por sí avanzaba con desesperante lentitud desde fines de 2018, con la llegada del Covid-19 suspendió sus operaciones desde marzo pasado.