"Judía y extranjera a la vez", dice Vicente Fox contra Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, el expresidente Vicente Fox Quesada escribió una publicación nuevamente en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de la red social Twitter, Vicente Fox retuiteo un post en donde resalta que Sheinbaum es "Judía y extranjera a la vez", en días anteriores por la misma red social emitió una declaración similar por la cual terminó disculpándose.En la primera publicación dio su apoyo a la candidata por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, sin embargo, fue criticado por el contenido antisemita y xenófobo, puesto que escribió que "Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania".Tras su publicación, llegaron críticas de que el mensaje no ayudaba para nada a Xóchitl Gálvez, además de que se disculpó por "haber retwiteado un Twit que no es mío" y aseguró tener "un profundo respeto por la comunidad judía".De nueva cuenta los comentarios en su reuit son negativos, en ellos se alcanza a leer burlas al respecto como: "Marta, ya agarro Vicente el celular de nuevo", "Eres un patán", "Baje ese tuit no sea irresponsable", además de mencionar que es antisemita.¿Claudia Sheinbaum es mexicana?Desde enero de 2022 la agencia de noticias AP desmintió que la entonces Jefa de Gobierno no fuera mexicana, pues de acuerdo a documentos oficiales del Registro Civil a los que tuvo acceso, muestra que Sheinbaum Pardo nació en México el 26 de junio en el año 1962.El acta de nacimiento de Sheinbaum también dice que fue registrada en la oficialía 0009 del Registro Civil de la entonces delegación Miguel Hidalgo de la capital mexicana por sus padres Carlos Sheinbaum y Annie Pardo, ambos acreditaron tener la nacionalidad mexicana.