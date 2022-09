Juez admite a trámite amparo contra nuevo Plan de Estudio

A-AA+

Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo contra el nuevo Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Básica y Primaria, pero rechazó suspender su aplicación inicial (el programa piloto) en 960 escuelas públicas.

Oswaldo Rivera, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, aceptó el amparo que fue promovido por la asociación Educando con Rumbo, que señala que el nuevo plan de la Secretaría de Educación Pública (SEP) viola los artículos de la Constitución.

También estableció 15 días a la SEP para rendir informes y fijó para el 16 de noviembre la fecha de audiencia Constitucional, donde resolvería sobre la supuesta inconstitucionalidad del plan publicado el 19 de agosto.

Por otra parte, el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz manifestó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.

Resaltó que el Programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cuenta con la autorización del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, en términos de la Ley General de Educación, y otro, para el resto de escuelas públicas y privadas.

El abogado destacó que no existe justificación constitucional ni legal para que la SEP únicamente implemente el programa en escuelas públicas, por lo cual considera que el modelo que se aplicará a los niños de esas 960 escuelas públicas debe revisarse por discriminatorio.

Además de tratarse de un modelo "prueba-error", lo que calificó de experimental y por ende, inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece la Constitución.

Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo manifestó que el amparo presentado es una reacción de la Sociedad Civil.

Esto debido al silencio de las autoridades educativas frente a los llamados a la nueva secretaria de Educación para instalar una mesa de dialogo de cara al Programa Piloto de Educación que se pretende instrumentar en 960 escuelas públicas a fin de que se puedan exponer los riesgos y retrocesos del nuevo modelo.