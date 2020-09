Juez admite a trámite amparo de hija de César Duarte; no frena detención

Un juez federal admitió a trámite el amparo que tramitó Bertha Duarte Gómez, hija del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra cualquier orden de aprehensión, sin embargo, no suspendió la ejecución de la misma.

El juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México señaló que no se inició incidente de suspensión debido a que la hija del exgobernador así lo solicitó.

Asimismo, desechó la petición de amparo contra detención provisional con fines de extradición que pudiera emitir cualquier juez en México.

"Es notoriamente improcedente, respecto de los actos reclamados, consistentes en la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de extradición internacional, así como su ejecución. Es así, dado que no hay ningún acto que de manera inmediata evidencia la posible afectación real, actual y directa a la esfera jurídica de derechos de la directa quejosa, con la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de extradición internacional, así como su ejecución", indicó.

En su demanda, la hija del exmandatario refirió que su padre fue detenido en Miami, Florida, en Estados Unidos el pasado 8 de julio y que actualmente está sujeto a un proceso de extradición por diversos delitos.

Añadió que tiene conocimiento de que la Fiscalía General del estado de Chihuahua mantiene abiertas varias investigaciones en su contra y en contra de otros familiares y allegados a César Duarte.