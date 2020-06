Juez admite amparo de Tomás Zerón contra orden de aprehensión

Un juez federal dio entrada al amparo que tramitó el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, con el que busca evitar ser detenido por el caso Iguala, sin embargo, el juzgador no frenó su posible captura.

El juez Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México admitió a trámite el amparo que Zerón presentó contra la orden de aprehensión librada en su contra por alteración y ocultamiento de pruebas en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Sin embargo, debido a que Zerón no solicitó una suspensión, el juez no se pronunció para conceder ninguna medida que evite la ejecución de la orden de aprehensión contra el exfuncionario.

En cambio, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que rinda un informe y a los jueces federales de Guerrero que indiquen quién de ellos emitió la orden contra Zerón.

De acuerdo con las listas del Consejo de la Judicatura Federal el juez fijó para el 17 de julio la audiencia constitucional en la que decidirá si concederá o no el amparo.

Zerón y el exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Arrieta, son buscados por la Interpol que emitió una ficha roja para dar con su localización, por lo que ambos son considerados prófugos de la justicia.

Carlos Arrieta tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de tortura supuestamente cometido contra los detenidos en el caso Iguala.