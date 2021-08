Juez aplaza audiencia contra Carlos Treviño, exdirector de Pemex

Un juez federal en el Estado de México aplazó la audiencia inicial contra Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputarle asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

La diligencia se realizó por videoconferencia, pero el juez del Centro de Justicia Penal Federal Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la reprogramó para el próximo 7 de septiembre a las 16:00 horas.

La FGR buscaba imputar a Treviño con base en la denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y las declaraciones de Norberto Gallardo, exjefe de escoltas de Lozoya.

El ex director de Pemex señaló a Treviño como uno de los exfuncionarios que recibió sobornos el sexenio pasado para la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

En tanto, Gallardo declaró a la FGR que él llevó personalmente cuatro millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México, y que estos recursos provenían de los sobornos de Odebrecht, como afirmó Lozoya.

Hasta ahora no existe ninguna orden de captura contra Treviño, quien fue director de Pemex en el año 2017 y hasta el final del sexenio pasado, por lo que deberá comparecer voluntariamente a la audiencia reprogramada para el siete de septiembre.

La prórroga fue solicitada por el propio Treviño porque dijo que no conoce la carpeta de investigación.