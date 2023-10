Juez concede a Caro Quintero seguir en hospital donde fue operado

Un juez federal ordenó al director del penal del Altiplano, Leonardo Serra Bautista, reingresar al capo

a prisión, hasta que los médicos del hospital "Adolfo López Mateos", donde convalece de una cirugía urológica programada, lo autoricen.Caro Quintero, a través de su abogado Juan Manuel González Gómez, tramitó un juicio de amparo para no ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en Almoloya de Juárez, sin que se haya restablecido.Por lo que, el titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió al capo sinaloense una suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que no se lleve a cabo su reingreso a la cárcel hasta en tanto el área médica del hospital lo autorice.Lo anterior, "conforme a los datos que se obtengan de su expediente médico, así como de los padecimientos y condición del aquí quejoso; quedando bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física del mismo, y por tanto, si el traslado de que se trata ya se efectuó, esta suspensión de plano no surtirá efecto alguno".Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Caro Quintero fue trasladado el miércoles pasado del penal de máxima seguridad del Altiplano al centro médico "Adolfo López Mateos" para ser atendido de una hipertrofia de próstata grado IV que le diagnosticaron médicos especializados.El hospital donde se encuentra internado el capo sinaloense, detenido en julio de 2022, se encuentra resguardado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.