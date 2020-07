Juez da 24 horas a la FGR para informar captura de "El Mochomo"

Un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que le informe si en la segunda detención del presunto líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo", hubo flagrancia o no, respecto del delito atribuido, así como la medida cautelar a la que pudiera estar sujeto.

El titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alberto Roldán Olvera, concedió a Casarrubias Salgado, acusado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, suspensión de cargos contra cualquier acto de desaparición forzada. "Se suspende de plano todo acto que tienda a mantener la desaparición forzada, sin causa justificada al agraviado directo Ángel Casarrubias Salgado, o a practicar en su persona cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional", determinó el juzgador en el juicio de amparo que el abogado del presunto delincuente interpuso tras ser detenido por segunda ocasión, luego de ser puesto en libertad por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México.

Asimismo requirió a la FGR "para que informen si en el caso hubo flagrancia o no, respecto de la conducta atribuida al directo quejoso; de igual forma, deberán precisar las modalidades del hecho delictuoso que se le atribuye y si se impuso alguna medida cautelar, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas".

El impartidor de justicia advirtió que si las medidas no son respetadas y obedecidas por las autoridades responsables, los hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público de la Federación.