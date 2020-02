Juez da carpetazo a solicitud de amparo contra refinería de Dos Bocas

Un juez federal dio carpetazo al amparo tramitado por el panista, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, contra la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

El juez Séptimo de Distrito con sede en Tabasco sobreseyó el amparo solicitado por el dirigente panista en dicha entidad, por lo que no existe ningún freno legal, por ahora, que afecte el proyecto.

El juzgador determinó que Hidalgo Cáceres no tiene interés legítimo para ampararse contra la autorización ambiental para construir la refinería. Contra esta determinación el dirigente panista tramitó un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado resuelva si el juez tiene la razón o no.

El quejoso argumentó que el proyecto pone en riesgo su derecho a un medio ambiente adecuado pero el juez observó que, de acuerdo con su identificación, él habita en Villahermosa, municipio lejano de Paraíso, donde se construye la refinería.