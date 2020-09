Juez da entrada a amparo de exsecretaria general de la PF

Un juez federal dio entrada al amparo presentado por la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, contra la orden de capturarla por delincuencia organizada y lavado de dinero. El Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México admitió a trámite la demanda, pero no ordenó tramitar incidente de suspensión porque la quejosa no lo solicitó.

Es decir, que no existe ninguna medida que impida a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión que tiene contra la exfuncionaria. Las acusaciones contra Martínez Zamora, quien también fue cercana colaboradora del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, derivaron de un supuesto desvío de dos mil 500 millones de pesos en la PF. En el caso también está involucrado Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la PF y exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y 17 exfuncionarios más.