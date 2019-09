Juez emite orden de captura contra 7 policías por presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas anunció este lunes que un juez de control libró órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de los policías estatales que están vinculados con la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo.

"En relación con los hechos sucedidos el 5 de septiembre en Nuevo Laredo contenidos en la carpeta de investigación 406/2019, se informa que a petición de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especial para el caso Nuevo Laredo, y con base en los datos de prueba recabados en la etapa de investigación, el juez de control en turno resolvió librar las órdenes de aprehensión en contra de José "N", Guadalupe "N", Juan "N", Edith "N", Concepción "N", Francisco "N" y Urbina "N"; por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada", informó la PGJ de Tamaulipas en un comunicado.

Además, informó que el Agente del Ministerio Público "presentó ante la autoridad los elementos necesarios para obtener el resultado legal referido, ante el planteamiento de la existencia de una probable responsabilidad de los involucrados".

El pasado 10 de septiembre se informó que autoridades de Tamaulipas habrían fabricado el supuesto enfrentamiento registrado el 5 de septiembre entre policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) e integrantes de Cártel del Noreste (CDN).

De acuerdo con testimonios a los que tuvo acceso el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el presunto choque entre uniformados y criminales sería más bien una ejecución extrajudicial.

El 5 de septiembre, el Gobierno de Tamaulipas informó que después de repeler un ataque, policías abatieron a ocho miembros del Cártel del Noreste, cinco hombres y tres mujeres. Entre los muertos había algunos varones que vestían uniformes camuflados (parecidos a los de las fuerzas armadas) y chalecos antibalas con la siglas "CDN".

"La realidad es otra: se trata de una ejecución extrajudicial en un escenario prefabricado en forma burda por parte de los elementos del Centro de Análisis Información y Estudios de Tamaulipas", apuntó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

A partir de testimonios con habitantes de Nuevo Laredo, el Comité indicó que varios de los asesinados fueron sacados de una casa en la colonia Buenavista y trasladados hasta el punto en que se fingió el choque armado.

"Testigos afirman que una camioneta negra fue trasladada de la calle Madero, cuadra 67, por una grúa de la dirección de tránsito hasta la colonia Valles de Anáhuac, donde los estatales ya habían preparado una casa para ejecutar a los detenidos", informó el Comité.

"Estábamos dormidos. Iban a ser las 8 de la mañana cuando tumbaron la puerta. Tumbaron la puerta y mi papá corrió conmigo. Se metieron cinco a mi cuarto. Me decían que me tapara, que no los mirara a la cara. A mi papá le decían que sacara las armas, él les decía que no sabía de qué estaban hablando. Le decían que no se hiciera pendejo, lo golpearon", dijo la hija de uno de los ocho asesinados.

"El padre de esta joven, ex trabajador de la Coca-Cola, fue vestido con ropa tipo militar y posteriormente asesinado". Ella afirmó haber visto el momento en que lo vestían.

Otros vecinos de la zona aseguraron que no se trató de un enfrentamiento porque las detonaciones se escucharon espaciadas, como si se estuvieran dando "tiros de gracia".

LA SUSPENSIÓN

Después de que denunciara la presunta ejecución extrajudicial, el pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas anunció la suspensión temporal de los elementos que están vinculados con el caso.

"La Dirección de Asuntos Internos de esta dependencia precedió a suspender temporalmente a los elementos que reportaron los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, para facilitar las investigaciones", informó en un comunicado.

Asimismo, la dependencia reiteró su disposición para colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones y ratificó su compromiso de que, en el cumplimiento de su deber, los servidores públicos tendrán que apegarse a la legalidad y el respeto de los derechos humanos.