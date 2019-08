Juez en caso Rosario Robles sí es mi sobrino: Dolores Padierna

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, confirmó que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles, es su sobrino.

"Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar", dijo.

A través de una serie de mensajes en Twitter, la legisladora sostuvo que Delgadillo Padierna es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. "Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados", indicó la legisladora.

Sostuvo que en lo que se refiere a lo personal cada cual respeta sus ámbitos de trabajo. "No mezclamos asuntos. Nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos sino que se le debe valorar por su trabajo", señaló Padierna Luna. Previamente, la diputada había evitado dar declaraciones sobre el tema, al encontrarse con reporteros tras una reunión en la sala de juntas de la mesa directiva del Senado.