Juez federal dicta fin a persecución contra 5 científicos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal dictó sobreseimiento (una resolución que suspende un caso por falta de una justificación) del proceso penal a favor de cinco de los 31 científicos investigados por la Fiscalía General de la República (FGR): Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín.

"En otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra", informan los abogados de los científicos a través de un comunicado.

De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, "el Ministerio Público ya no puede investigarlos y acusarlos por los mismos hechos, y menos aún el Poder Judicial llevar un proceso penal en su contra ni condenarlos", agregan los defensores del despacho penalista Del Río y Moreno de Leija.

La resolución fue dictada por el juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México ubicado en El Altiplano, el pasado 13 de enero.

Los abogados explican que fue este mismo juez quien se negó a girar órdenes de aprehensión contra los científicos que habían sido denunciados por Conacyt, e investigados por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Se trata del mismo juez que el 21 de septiembre de 2021 negó girar órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos, afirmando que los hechos investigados por la Fiscalía no pueden ser analizados a la luz del derecho penal, y por tanto, no son delictivos", informan.