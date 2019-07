Juez federal frena indefinidamente captura de Emilio Lozoya

Un juez federal frenó indefinidamente la captura del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht.

El juez Décimo Catorce de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva a Lozoya Austin en la protección que solicitó contra la orden de aprehensión emitida por un juez de control en el Reclusorio Norte por los señalamientos de que supuestamente recibió sobornos por parte de la constructora brasileña a cambio de contratos de obra pública.

Los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Lozoya Austin no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que puede enfrentarlos en libertad.

La orden contra la que Emilio Lozoya presentó el amparo también incluye a su hermana Gilda Susana; su madre Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya; su esposa Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.

Aguilera Concha, supuestamente vendió a la esposa de Lozoya una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero por un millón 900 mil dólares, dinero que según la FGR derivó de los sobornos que Odebrecht dio al ex director de Pemex.

Este miércoles la mamá de Emilio Lozoya fue detenida por elementos de la Interpol en Alemania, en cumplimiento a una ficha roja emitida por la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso Odebrecht.