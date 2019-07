Juez federal ordena seguir pagando sueldo a federales amparados

Un juez federal ordenó que se continúe pagando el salario y demás percepciones a los policías federales que presentaron amparo contra el acuerdo emitido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el que se estableció la integración de la Policía Federal (PF) a la Guardia Nacional.

El juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo presentada por los policías federales inconformes con la disposición del Ejecutivo federal de adherirlos a la Guardia Nacional junto con la policía Naval y Militar.

En el amparo los policías solicitaron que no se les deje de pagar su salario y demás percepciones ordinarias y extraordinarias hasta en tanto se resuelva si su adhesión a la Guardia Nacional es o no constitucional.

Iván Chávez, abogado de los policías inconformes, explicó que esta demanda agrupa a 3 mil 500 elementos a quienes la suspensión concedida por el juez beneficia en el sentido de que no se les deje de pagar ninguna percepción, incluyendo sus cuotas diarias.

Afirmó que durante el fin de semana otros 692 elementos firmaron una nueva demanda de amparo que será presentada este martes.