Juez frena detención de hermano de Juan Collado

Un juez federal frenó, por ahora, la detención de Antonio Collado Mocelo, hermano del abogado Juan Collado, actualmente vinculado a proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude y peculado.

El Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió una suspensión provisional a favor de Antonio Collado, quien presentó una demanda de garantías para protegerse contra la ejecución de cualquier orden de aprehensión.

"Se concede la suspensión provisional a Antonio Collado Mocelo, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la ejecución de las órdenes de aprehensión y/o presentación que reclama, hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria. Esta determinación no constituye la concesión del amparo, sino sólo una medida provisional", señaló el juzgador.

En su acuerdo, el juez indicó que esta medida tiene efectos inmediatos, pero para ello, Collado Mocelo deberá exhibir una garantía de siete mil 500 pesos y, para el caso de que exista una orden de aprehensión en su contra, deberá comparecer personalmente ante el juez que la emitió para responder por los cargos que se le atribuyen y acudir las veces que sea requerido para la práctica de cualquier diligencia en la causa penal de que se trate.

Precisó que si existe una orden de captura contra Collado Mocelo por delitos que merecen prisión preventiva de oficio, las autoridades lo pueden detener pero deberán informar en todo momento al juez de amparo.

Si Collado Mocelo no exhibe la garantía o si existe una orden de aprehensión en su contra y no comparece ante el juez que lo requiere, la suspensión que le fue concedida será revocada.