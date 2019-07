Juez impide que rematen casa de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares

Un juez federal impidió que la Fiscalía General de la República (FGR) remate la casa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y lo que hay en su interior.

El juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al ex funcionario quien busca recuperar el inmueble ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la CDMX, mismo que la FGR mantiene asegurado como parte de la investigación que tiene contra Lozoya por lavado de dinero.

"Se concede a Emilio Lozoya Austin la suspensión definitiva para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se remate, disponga, enajene, transmita o transfiera en favor de terceras personas el bien mencionado", indica el acuerdo.

El aseguramiento de la casa se ejecutó el pasado 28 de mayo durante un cateo en el que elementos de la FGR buscaban aprehender a Lozoya Austin, según el acuerdo ministerial FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, mismo que fue notificado vía edicto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de este año.

Actualmente, el ex funcionario es considerado prófugo de la justicia y se le busca en más de 190 países.