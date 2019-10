Juez niega descongelar cuentas bancarias de excolaborador de Rosario Robles

Un juez federal negó descongelar las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes Herreramoro, excolaborador de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), implicado en el caso de la Estafa Maestra.

El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva que Sosamontes solicitó contra el bloqueo de sus cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con la resolución del juez, el exjefe de Oficina de Sedesol y Sedatu deberá esperar hasta que el juzgador determine si le concederá o no el amparo contra el bloqueo de cuentas por lo que, hasta entonces, no puede hacer uso de las mismas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ramón Sosamontes firmó dos de los 25 convenios irregulares a través de los cuales se generó un desvío de más de 5 mil millones de pesos en Sedesol y Sedatu.

Por estos hechos, Rosario Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público pues según la FGR, la exfuncionaria tuvo conocimiento de las irregularidades y no hizo nada para evitarlo.

A pesar de que dicho delito no es grave, Robles permanece sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla porque el juez de control que conoció del caso consideró que existe el riesgo de que se evada de la justicia.