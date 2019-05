Juez no vincula a proceso al "Cabrito" Arellano

La juez de control, Aída Aracely Reyes, resolvió no vincular a proceso por el delito de violación al exjugador de Rayados, Jesús "Cabrito" Arellano.

Rubén Fernández, abogado de la denunciante, dijo después de una audiencia que duró cuatro horas, que la juez determinó sobre lo que sucedió el día de los hechos que "la declaración de la víctima y los peritajes de psicología no tienen valor, lo mismo que ninguna otra prueba" contra el ex futbolista.

Y en cambio, agregó, prevaleció la versión de la esposa y la hija del señor Arellano, que obviamente iban a declarar en su favor.

Calificó de totalmente aberrante la resolución de la juez, "se excedió, hizo un minijuicio, se dedicó a destruir todas las pruebas que había, como si estuviera dictando sentencia, cuando lo único que tenía que hacer era evaluar".

Afirmó estar totalmente sorprendido por la actuación de la juez que, agregó, parecía acatar instrucciones de la defensa de Arellano.

A su vez Salvador Treviño, defensor de Arellano, comentó que en la audiencia básicamente se esclarecieron los hechos y se demostró por dictámenes médicos, que no hubo una cópula entre el exfutbolista y la denunciante.

Se espera que la noche de este jueves Arellano abandone el penal del Topo Chico.