Juez ordena a FGR determinar si investigará a José Antonio Meade

En tres líneas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que determine si investigará a José Antonio Meade Kuribreña por las mismas omisiones que mantienen a Rosario Robles en la cárcel.

Esto, debido a que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dejó la dependencia en agosto de 2015 para entregarla a Meade Kuribreña, en cuya acta entrega-recepción le informó cuáles eran las observaciones pendientes por solventar de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En dichas observaciones, el extitular de la ASF informó a Robles de las irregularidades que ocurrían en la firma de convenios por parte de la Sedesol con distintos entes públicos. Por ello, el juzgador consideró que José Antonio Meade también tenía obligación de pronunciarse o solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

"Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la fiscalía federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas", indica el auto de vinculación a proceso de Rosario Robles al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

Robles fue acusada de ejercicio indebido del servicio público por haberse enterado de las irregularidades, principalmente cometidas por su exoficial Mayor en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, y no hacer nada ni informarlo a Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Robles afirmó que constantemente comunicaba estos temas al extitular del Ejecutivo en giras de trabajo, reuniones de gabinete o mediante el llamado "teléfono rojo". Sin embargo, no presentaron ningún oficio o escrito en el que conste que Robles informó a Enrique Peña Nieto de las irregularidades.

Esto, fue cuestionado por el juez Delgadillo Padierna en la audiencia. "Si se informó al Presidente de la República y no se presentan los medios escritos a través de los cuales se hizo, entonces se le está encubriendo", asentó el juzgador en el acuerdo.