Juez ordena a Salud surtir medicamento para niños con cáncer

Un juez de distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México, concedió una suspensión a cinco padres de niños con cáncer, para que la Secretaría de Salud surta, de manera inmediata, los medicamentos para el tratamiento de los menores.

Las autoridades sanitarias cuentan, según lo dictó el juez, con 24 horas para informar del cumplimiento de la determinación, luego del amparo que interpuso equipo jurídico del PRD, contra el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Desde el jueves, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzó una campaña de asesoría gratuita para ciudadano que requieran medicamentos del sector salud y no hayan sido atendidos, debido al desabasto que tienen algunos centros.

La campaña, detalló Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del partido, cuenta con más de 35 abogados que presentan quejas y amparos de manera gratuita y atienden en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en los teléfonos 1085-8000 y 557888-6557, o al correo electrónico yotedefiendo@prd.org.mx.

La abogada Andrea Rocha, parte del equipo de trabajo de la campaña perredista, presentó un amparo colectivo indirecto para lograr que se garantizara el acceso a las terapias contra el cáncer de seis niños, cuyos padres se acercaron a la defensa gratuita.

El amparo indirecto tiene el número de registro 135/2020, fue interpuesto este lunes, y se sustentó en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que otorga la suspensión en casos o actos que ponen en riesgo la vida de las personas.

El juez aseguró que con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, "los solicitantes no deben ser privados del suministro de los medicamentos que requieren".

"Estimar lo contrario, atentaría no sólo contra su salud física, sino además su propia vida, lo que revela la imperiosa necesidad de que se les suministren los medicamentos que requieren y han solicitado", determinó el juez en la suspensión.