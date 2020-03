Juez ordena liberar a la hija de "El Mencho"

Una juez autorizó liberar bajo fianza a Jessica Johanna Oseguera González, "La Negra", hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero su salida no se hará realidad, al menos en tanto no se resuelva una apelación presentada por el gobierno.

La juez Robin M. Meriweather autorizó liberar bajo fianza a Oseguera González a cambio de dejar como garantía una propiedad de su tía con valor de 500 mil dólares, más arresto domiciliario bajo el programa de escrutinio de alta seguridad, entre otras cosas.

Sin embargo, la fiscalía alegó riesgo de fuga, por lo que Jessica permanecerá detenida hasta que la juez que lleva el caso, Beryl Howell, tome una decisión.

Oseguera González fue arrestada el pasado 26 de febrero, al salir de la corte federal del Distrito de Columbia, donde asistió a la audiencia de detención de su hermano Rubén Oseguera González, "El Menchito".

Está acusada de involucramiento en transacciones o tratos relacionados con Propiedades de una Persona Extranjera Designada en la lista negra del departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, concretamente el CJNG liderado por su padre.

Según el documento de acusación remitido a EL UNIVERSAL, emitido formalmente el 13 de febrero y desclasificado el 27 de febrero, la hija de "El Mencho", de 33 años y quien tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana, realizó operaciones con al menos cinco empresas que forman parte de la lista negra de las agencias de Estados Unidos como operadoras del narco.

"Las empresas supuestamente proveen apoyo financiero y están sujetas al control del CJNG. Como resultado, las personas estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con ellas", explicaron las agencias de Estados Unidos en un comunicado.

Las cinco compañías son J&P Advertising S.A. de C.V.; JJGON S.P.R. de R.L. de C.V.; Las Flores Cabanas; Mizu Sushi Lounge and Operadora Los Famosas S.A. de C.V.; y Onze Black; todas ellas incorporadas a la lista negra del departamento del Tesoro en 17 de septiembre de 2015.

De ser declarada culpable, enfrentaría penas de hasta 10 años de cárcel por cada una de las cinco violaciones y multas de hasta 10 millones de dólares.