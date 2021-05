Juez ordena liberar cuentas del hermano de Cabeza de Vaca

Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas concedió una suspensión provisional al hermano del gobernador, al considerar que con la liberación de las cuentas no necesariamente se cometerán operaciones vinculadas con actos ilícitos.

Por ello, ordenó liberar cuatro cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca en Banco Regional, S.A, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, y la última en Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, hasta que resuelva la suspensión definitiva.

"Tomando en consideración los pronunciamientos del Alto Tribunal en relación con la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por cuya aplicación se solicita la medida cautelar, y que en esta etapa procesal se desconoce el origen de la inmovilización a las cuentas bancarias de la parte quejosa, se estima que no es válido afirmar que la concesión de la medida cautelar tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no se cuenta con las constancias necesarias que demuestren ese extremo.

"Debe concederse la suspensión provisional, para el efecto de que las autoridades levanten el bloqueo de las cuentas: (...) aperturadas, las tres primeras en la institución de crédito Banco Regional, S.A, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, y la última en Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Decisión que debe prevalecer en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva, luego de que las autoridades rindan su informe previo y alleguen los elementos necesarios para que este órgano de control constitucional se cerciore sobre si la concesión en definitiva de la medida tendría algún menoscabo al orden público e interés social", señaló.

En su acuerdo, el juez indicó que las cuentas únicamente serán liberadas a condición de que no se encuentren vinculadas a una investigación o procedimiento penal.

El pasado 19 de mayo, EL UNIVERSAL informó que un juez federal en el Estado de México libró orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

Ese día, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que ordenó congelar las cuentas del gobernador y otras personas y empresas vinculadas a él y la red de lavado de dinero detectada por las autoridades, entre ellos sus hermanos, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca.