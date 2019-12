Juez ordena regresar dinero que mamá de Lozoya dio para frenar detención

Un juez federal ordenó devolver a Gilda Margarita Austin y Solis, mamá de Emilio Lozoya, los 4 mil 500 pesos que exhibió como garantía para frenar su aprehensión.

Luego de que la mamá del ex director de Petróleos Mexicanos llegó a México extraditada desde Alemania en noviembre pasado y compareció ante un juez de control en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht, la suspensión definitiva con la que contaba para evitar su detención quedó sin efectos.

De igual modo, el amparo que tramitó contra su orden de aprehensión quedó sin materia y el Juez Primero de Distrito declaró sobreseído el juicio.

Por ello, ayer el juez ordenó la devolución del billete de depósito por 4 mil 500 pesos que Austin y Solis exhibió como garantía para conservar la suspensión definitiva que evitaba que las autoridades mexicanas la detuvieran.

Gilda Margarita Austin y Solis fue vinculada a proceso el pasado 2 de noviembre por asociación delictuosa y "lavado" de dinero.

Estas acusaciones derivaron de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por el caso Odebrecht.

La mamá de Emilio Lozoya fue señalada por la FGR debido a que del rastreo de los supuestos sobornos que el ex director de Pemex recibió por parte de Odebrecht a cambio de contratos de obra pública, los fiscales hallaron que supuestamente parte de esos recursos fueron transferidos a una cuenta de Gilda Margarita Austin y Solis.

Conforme a las pesquisas el 22 de noviembre de 2012, Austin y Solis recibió de la empresa Tochos Holdigns Limited, ligada a su familia, 185 mil dólares a una cuenta de BBVA Bancomer de la que el único beneficiario es el ex director de Pemex.

La FGR afirma que dicho dinero fue utilizado a su vez por Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, para comparar una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por un millón 900 mil dólares y que este dinero forma parte de los 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña supuestamente entregó al ex director de Pemex.