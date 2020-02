Juez ordena traslado de "El Lunares" al penal de máxima seguridad del Altiplano

Por razones de seguridad, una juez federal ordenó trasladar a Óscar Andrés Flores, "El Lunares", Hugo Armando Díaz Rosete y Érick Estrada Rosales, identificados como líderes e integrantes de la Unión Tepito, al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Durante la continuación de la audiencia inicial de los tres imputados, quienes fueron detenidos el pasado 31 de enero en el estado de Hidalgo, la juez consideró que existen elementos de seguridad que justifican que "El Lunares" y los demás integrantes no pueden permanecer en un penal de baja ni de mediana seguridad.

Por ello, la juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar todas las gestiones necesarias de los tres acusados e indicó que si el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano rechaza a los detenidos por sobrepoblación o por la presencia de integrantes de grupos antagónicos en este centro de reclusión, se deberá informar inmediatamente.

Desde las 21:00 horas, elementos de la Unidad de Traslados, de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX arribaron a las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, lugar en el que hasta hoy permanecían recluidos el "Lunares" y otros dos supuestos integrantes del cártel.

Durante esta audiencia se tenía previsto que la juez resolviera la situación jurídica de los tres detenidos, para ello, la defensa a cargo de los licenciados Mario Alberto Martínez Ríos y Miguel Ángel Bello Madrid presentaron cuatro testigos y una prueba pericial relacionada con 25 videos de cámaras de seguridad privadas del lugar de la detención, así como una nota periodística donde se da el reporte de los hechos.

Sin embargo, la juez advirtió que los videos privados que la defensa ofreció como prueba debían ser obtenidos de manera lícita, por lo que los defensores no lograron acreditar que obtuvieron consentimiento previo para extraer dichas imágenes.

"No voy a permitir ninguna ilegalidad, ninguna falsedad, ninguna trampa ()... así vengan 27 personas a manifestar un consentimiento a posteriori, no voy a permitir un perfeccionamiento de algo que ya desde origen estuvo dudoso.

"No se permitirá la introducción de información que haya sido obtenida ilegalmente", señaló la juez.

Ante esto, solicitaron la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que la audiencia continuará el viernes 7 de febrero a las 15:00 horas y se realizará por videoconferencia con el penal de máxima seguridad al que sean ingresados los imputados.