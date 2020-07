Juez pide explicación a López-Gatell sobre semáforo epidemiológico

Un juez federal ordenó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, explicar los fundamentos en los que basó su decisión de dejar de publicar el semáforo epidemiológico nacional de Covid-19.

El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa admitió a trámite una demanda contra la decisión de López-Gatell de no publicar el semáforo del 10 al 17 de julio.

"Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de 15 días rinda su informe justificado, en el que deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos que se le reclaman o la improcedencia del juicio", ordenó el juzgador.

En su demanda, el abogado quejoso Carlos Escobedo Suárez alegó que la no publicación del semáforo viola los derechos de acceso a la salud y a la información y que la decisión del subsecretario no estuvo debidamente fundada y motivada.

El abogado solicitó una suspensión provisional misma que le fue negada por el juez.

El pasado 10 de julio López-Gatell anunció que no actualizaría semanalmente el semáforo epidemiológico por inconsistencias en los reportes enviados por los estados.

De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fueron los mismos gobernadores estatales quienes solicitaron actualizar el semáforo cada 15 días porque su publicación semanal no permitía la adecuada implementación de políticas públicas de prevención de más contagios de Covid-19.