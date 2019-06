Juez retira protección a general contra órdenes de aprehensión

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México negó una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión al general Eduardo León Trauwitz, por lo que podría ser detenido en cualquier momento por la Fiscalía General de la República (FGR).

El 7 de junio el general había obtenido una medida cautelar para evitar que la FGR lo detuviera por delitos no graves y que no merecieran prisión preventiva oficiosa, sin embargo, esta medida fue revocado por el Juzgado Cuarto.

Al general León Trauwitz se le acusa de participar en el delito de robo de combustible desde el interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras ocupaba el cargo de exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de la institución; en esta acusación también están involucrados otros 21 militares.

Antes de que el juez federal le negara a Trauwitz la suspensión definitiva, éste no había asistido a diversas audiencias de imputación para la cual se les había citado, lo cual le ameritó una multa de más de 8 mil pesos.