Juez suspende juicio de amparo de esposa de Lozoya

Un juez federal suspendió indefinidamente el juicio de amparo tramitado por Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión por asociación delictuosa y "lavado" de dinero.

Esto, debido a que la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) tramitó un recurso de queja contra la decisión del juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México de desechar las pruebas que ofreció para acreditar la compra legal de una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por la que pagó un millón 900 mil dólares.

Por ello, según los estrados judiciales, el juez de amparo determinó suspender el proceso del juicio de garantías hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si debe o no admitir las pruebas ofrecidas por la defensa de Marielle Helene Eckes, encabezada por el abogado Javier Coello Trejo.

La orden de aprehensión contra la que la esposa de Lozoya pidió amparo fue librada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte en la misma causa penal por la que el exdirector de Pemex es requerido para ser llevado a juicio por el caso Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Marielle Helene Eckes de pagar la residencia de Ixtapa con dinero supuestamente proveniente de los sobornos que su esposo recibió por parte de la constructora brasileña, según las declaraciones de Luis Alberto Meneses Weyll, director de Odebrecht en México.

En la misma causa penal, se libró orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya, hermana del ex funcionario; su madre, Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya; y Nelly Maritza Aguilera Concha, supuesta vendedora de la residencia de Ixtapa.

Todas están acusadas de los mismos delitos, en tanto, la orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya incluye el delito de cohecho pues según las investigaciones recibió 10.5 millones de dólares a cambio de que Pemex otorgue contratos a Odebrecht durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.