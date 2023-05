Jueza ordena a SEP verificar si cumplió consulta por nuevos libros

A-AA+

Una jueza federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) que antes de continuar con la impresión de los nuevos libros de texto, verifiquen el cumplimiento de la consulta a maestros y padres de familia sobre los planes de estudio.

En la suspensión definitiva que concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) contra el proceso de impresión de los textos de primaria y secundaria, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, señaló que la medida cautelar no suspende el proceso, sino que la condiciona a que las autoridades educativas aprueben los planes y programas de estudio y a que cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación.

"La suspensión se concede para que las autoridades responsables (Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito), dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa; así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley", indicó la juzgadora.

Medina Alcántara señaló que de no haberse cumplido las reglas para la aprobación de los planes y libros de texto, debe suspenderse la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.

La juzgadora enfatizó que las autoridades educativas deberán ponderar la temporalidad para la impresión y entrega de los libros, pues la medida cautelar no suspende, ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio, además de que tendrán que considerar el tiempo necesario para la capacitación de las personas educadoras.