Jueza ordena permitir atención médica a esposa de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal concedió una suspensión de plano a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", para efectos de que se le permita recibir atención médica especializada e insumos al interior del penal femenil de Morelos donde se encuentra desde 2021 por el delito de "lavado" de dinero.

A través de Marco Octavio Jonathan Cortés Rodríguez, uno de sus abogados, "La Jefa" tramitó el jueves un amparo indirecto ante un juzgado con sede en Cuernavaca en el que reclamó que la directora del Centro Federal de Readaptación Social "CPS Femenil Morelos", Gabriela Cerón Ramírez, se niega a autorizar la entrada al Cefereso de personal médico especializado e insumos diversos para atenderse diversos padecimientos, entre ellos la hipertensión y una enfermedad terminal que requiere terapia inmunosupresora.

González Valencia también acusó a Cerón Ramírez de ser omisa en dar respuesta y autorizar la petición realizada el 31 de julio pasado, relativa a cuestiones de salud, higiene; así como dar acceso a su abogado defensor.

El mismo jueves, el juez de Distrito de Morelos, con residencia en Cuernavaca, concedió a la esposa de "El Mencho", reaprehendida en noviembre de 2021, una suspensión de plano contra los actos reclamados y le pidió ratificar la demanda de amparo, de lo contrario se tendrá por no presentada y sin efectos las medidas dictadas en su favor.

"Se concede la suspensión de plano para los efectos precisados. Por conducto del actuario de la adscripción requiérase a la parte quejosa para que manifieste si ratifica la demanda promovida, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada y sin efectos las medidas que se hayan dictado".

Rosalinda González Valencia, alias "La Jefa" está presa en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos.