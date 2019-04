Justifica senador Samuel García su viaje a Qatar

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, justificó el viaje a Qatar que realizó en días pasados.

A través de un video que subió a redes sociales, el legislador explicó que fue a un evento de la Unión Interparlamentaria y tuvo diversas actividades, entre ellas impulsar la agenda 30-30 y hablar sobre el cambio climático.

Agregó que presentó una queja ante el organismo por el recorte que hizo el gobierno federal al programa de estancias infantiles.

Dijo que lo que causó controversia y malestar en México fue el video que subió sobre el costo del litro de gasolina y descartó que sólo se anduviera paseando.

Explicó que durante su día libre realizó una visita al Museo Nacional de Qatar.

"No pienso esconder nada, pienso seguir subiendo todo, yo no entré a la política a esconderme y seguiré diciendo sus verdades, ni modo, este es un gobierno chafa, no le quiere dar reversa al gasolinazo y la economía se está viendo afectada", indicó.