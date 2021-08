Juzgarán como traición a la patria casos de marinos vinculados con el narco

La Comisión de Marina del Senado avaló una adición de un artículo en la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, para que los marinos que se vinculen con cárteles de la droga o actividades de narcotráfico sean acusados por el delito de traición a la Patria, para ser juzgados ya sea en tribunales civiles como militares.

La reforma avalada por unanimidad forma parte de la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual fue remitida por el titular del Ejecutivo, con el objetivo de incluir las tareas y facultades adicionales que se le han encomendado, en este gobierno, a la Secretaría de Marina (SEMAR), especialmente en materia de control de puertos, seguridad y protección marítima.

Respecto al tema de los marinos que se vinculen con el narcotráfico, el presidente de la Comisión de Marina, Eruviel Ávila Villegas, expuso que "en su momento hace ya algún tiempo platicaba con altos mandos de la Semar la importancia de ser todavía más severos con aquellos miembros con aquellos miembros de Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, que se comprobara que fueran vinculados o estén relacionados con el narcotráfico, con bandas de este tipo, fueran considerados con la figura de traición a la Patria, fueran sancionados con esta figura jurídica de traición a la Patria, fueran sancionados ya sea en tribunales militares o tribunales civiles".

Durante la reunión a distancia participó a distancia el vicealmirante Benito Galeana Abarca, subjefe administrativo del Estado Mayor General de la Armada, quien expuso que la actual ley orgánica sanciona con rigor este tipo de conductas delictivas.

"Esta falta de contundencia en la facultad sancionadora dio pie, entre otros, a actos de corrupción, siendo evidente la agobiante necesidad de acabar con esta. El combate a esta es crucial, el servidor público no puede beneficiarse del cargo que ostente sea del nivel que sea.

"Es por ello, que se retoma la posibilidad de que los organismos disciplinarios, mediante un procedimiento justo, agotando todas las posibilidades esenciales del procedimiento, pueda determinar la baja del personal, no sólo de la milicia auxiliar, sino de la milicia permanente".

Destacó que "decenas de compañeros han perdido la vida o han sido lesionados a consecuencia del cumplimiento del deber, actuando leal y patrióticamente, es ofensivo a su memoria el no sancionar a quienes lo merecen, es una afrenta a su sangre derramada el tener que mantener en el servicio activo, usando el mismo uniforme, a personas indignas de portarlo", apuntó el mando de la Semar.