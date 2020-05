Juzgarán por capacidad de transparentar realidad del Covid-19: Inai

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que los gobiernos serán juzgados según su capacidad de transparentar la realidad de las crisis, porque durante una emergencia la información se vuelve una cuestión de urgencia.

Durante su participación en el coloquio "Transparencia en tiempos del Covid-19: Los casos de México y España", los comisionados Acuña Llamas y Oscar Guerra Ford coincidieron en que ante situaciones de emergencia, la transparencia debe ser una aliada de los gobiernos para mantener informada a la sociedad.

"Esta experiencia amarga, triste, de duelo, nos va a dejar al menos la esperanza de que todos los gobiernos entiendan de una vez por todas que esto no es moda, que esto es un asunto vital para la comunicación de la verdad, en todo momento, en crisis y en serenidad", apuntó Francisco Javier Acuña.

Acuña Llamas destacó que en México el derecho de acceso a la información se sigue ejerciendo durante la contingencia por coronavirus, "la población se ha hecho preguntas y cuestionamientos sobre la evolución de la emergencia, las solicitudes no han cesado, siguen siendo tan altas como en el tiempo normal".

En tanto, Oscar Guerra Ford refirió que se han presentado más de 2 mil solicitudes de información sobre la emergencia sanitaria, donde el Inai ha sistematizado en 100 preguntas específicas, catalogadas en 12 categorías, a las que la autoridad sanitaria ha dado respuesta y disponibles en el micrositio Transparencia Proactiva Covid-19.

Este espacio virtual cuenta con 20 millones de visitas, donde se pueden consultar, entre otros datos, el total de casos registrados a nivel nacional, la disponibilidad de hospitales y la ocupación de camas. Además, cuenta con bases de datos abiertos e información traducida a lenguas indígenas.

"Aquellos gobiernos que finalmente después se sepa que se ocultó información, que no se dio información veraz, información completa, no solo de la parte de salud sino también de los recursos públicos, se las verán muy difíciles en una continuidad", apuntó Guerra Ford.

Por su parte, Rafael Rubio Núñez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en temas de transparencia y acceso a la información, señaló que en España, el derecho de acceso a la información está paralizado debido a la pandemia.

"Consideran que la transparencia en lugar de ser un aliado es un obstáculo, lo cual, es un error de base, pero es lo que está detrás, que, si la gente sabe más, se va a dedicar a molestar, por decirlo de alguna manera, lo cual es inconcebible", indicó el académico.

El coloquio "Transparencia en tiempos del Covid-19: Los casos de México y España" fue moderado por Rafael Ayala, editor del portal de noticias Gobierno Transparente y experto en temas de transparencia y acceso a la información.