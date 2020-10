"Karamelo no merecía morir así"

"Karamelo, mi madre, también era la madre de los cholos, quien desde 2008 se rehabilitó y se hizo una mujer guía, líder que ayudaba a los demás. A nosotros nos queda seguir sus consejos y exigir justicia, porque ella no merecía morir así", dijo contundente José de Jesús herrera Vázquez, de 22 años, hijo de Carmen Vázquez Bueno.

La tarde del viernes, de una manera inédita, el clamor de justicia unió a la comunidad cholera y a las feministas para exigir justicia por el asesinato Carmen Vázquez Bueno, mejor conocida como "Karamelo", de 43 años, quien era una mujer muy respetada en el mundo cholero y de la cultura lowrider.

El jueves de la semana pasada, Carmen fue asesinada a balazos afuera de un domicilio, cuando ella intentaba poner paz al enterarse que había una disputa entre un grupo de cholos y personas desconocidas.

Quienes encabezaban la marcha eran sus hijos, así como integrantes del club lowrider al que pertenecía, junto con los colectivos feministas.

Al grito de "no estamos todas, nos falta Karamelo", "Somos o no somos", se pidió justicia tras su asesinato.

En entrevista, José de Jesús, mejor conocido entre los cholos como "Pelón Lokote", apodo que le puso su madre y su barrio, recalca que le duele mucho la muerte de Carmen, a quien describe como una mujer que desde los 13 años adoptó la cultura chola en el estado de Durango.

Por ello, dice, hoy es muy querida por clubes no sólo de Zacatecas, sino desde ciudades del país como Guadalajara, Aguascalientes y de muchas otras partes de México; incluso pasando la frontera, como en Texas.

Recalca que con este movimiento a la par se busca limpiar la imagen y cultura de los cholos, algo que también Karamelo buscaba, ya que muchas veces son estigmatizados por sus tatuajes y su forma de vestir, al tacharlos de drogadictos y delincuentes.

"Hay mucha gente con corbata que realmente son de lo peor", consideró José de Jesús.

Elizabeth Alvarado, otra mujer que destaca con sus vestimentas cholas, menciona que antes que su suegra, Karamelo fue su amiga, a quien logró admirar y querer por ser un gran ser humano y por quien conoció a "Pelón Lokote", con quien tiene un hijo de siete meses.

Ambos buscan heredar a su pequeño la cultura que comparten y por ello le darán a conocer la lucha de su abuela para que continúe el gusto por la familia chola y de barrio.

La marcha inició en la Plaza Bicentenario y concluyó en la Plaza de Armas, donde al unísono de las consignas que pedían que no haya impunidad, los hijos de "Karamelo" se abrazaron frente al Palacio de Gobierno.

Fue ahí donde se soltaron en llanto, mientras exigían al gobierno que haya justicia y castigo a los responsables de quitarle la vida a Carmen, "Karamelo".