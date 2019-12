Karen Espíndola está en shock y no quiere hablar de su desaparición, asegura su padre

Miguel Espíndola, padre de Laura Karen Espíndola Fabián, confirmó que su hija ya está en casa, pero tiene una crisis nerviosa y no quiere hablar sobre su desaparición.

Después de que autoridades capitalinas reportaran, poco antes de este mediodía, que la joven desaparecida la noche del martes tras abordar un taxi en las inmediaciones de la estación General Anaya del Metro, Miguel Espíndola declaró a diversos medios de comunicación que su hija "está en shock", llegó a su cada sola y por sus propios medios.

Señaló que aunque ha tenido contacto con las autoridades capitalinas, éstas todavía no le dicen nada y la familia "necesita saber qué pasó".

En tanto que Daniel, el hermano de Karen, dio a conocer en su cuenta de Twitter que ella se encontraba en casa "aunque no estaba en las mejores condiciones", y agradeció a todos por el apoyo recibido.

De acuerdo con los primeros periodísticos, en el domicilio de la familia Espíndola se encuentra personal de la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina, que entrevistará a la joven reportada como desaparecida desde las 21:00 horas de ayer martes.

Karen Espíndola abordó un taxi con dirección a Taxqueña y en el trayecto sobre Calzada de Tlalpan, envió mensajes de texto a su mamá en los que advertía que "el chofer tenía una actitud sospechosa y grosera", a lo que su madre respondió que bajara del taxi, pero la joven ya no atendió el teléfono.

Aún no declara por su desaparición

Laura Karen Espíndola aún no declara ante las autoridades, confirmaron familiares, ya que la joven de 27 años llegó a su domicilio y según dijo uno de sus primos entró a su cuarto a descansar sin decirles nada.

Señalaron a las afueras del domicilio que si Laura Karen está dispuesta a "decir algo" lo hará personalmente o bien a través de las autoridades y descartaron el mensaje a través de Twitter en donde presuntamente la joven señala a un agresor. Reacios a dar alguna declaración, solicitaron privacidad y que no se hiciera caso a los mensajes que circulan a través de redes sociales. De acuerdo con uno de los locatarios de una tienda que da enfrente del domicilio de la joven, policía de investigación solicitará las cámaras para revisar los horarios.

Laura Karen desapareció luego de que este martes tomó un taxi en Tlalpan a la altura de General Anaya, denunciaron sus familiares en redes sociales. La última conexión de la joven de 27 años, quien es madre de tres niños, fue a las 21:00 horas cuando envió un mensaje a su madre. "Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", escribió la joven a su madre, quien le pidió que se bajara, tomará otro taxi y le mandara su ubicación; sin embargo, esto ya no sucedió.

Daniel, el hermano de Laura Karen, pidió a la ciudadanía su apoyo para encontrar a su familiar. "Cuanta impotencia comprimida estoy sintiendo. Son las 3:00 am y mi hermana sigue desaparecida. Confío en Dios", escribió Daniel apenas hace unas horas.

Tras sus publicaciones, el hashtag #TeBuscamosKaren se volvió trending topic en Twitter. Al respecto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo: "Acerca del suceso ocurrido el día de ayer en la noche, en las inmediaciones del Metro General Anaya, informo que me encuentro muy pendiente y atenta. Estamos cuidando y aplicando todos los protocolos para estos casos, de forma responsable. Estaremos informando", sostuvo.