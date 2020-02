Karime Macías tramita un amparo para evitar ser detenida en México

Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, tramitó un nuevo amparo para evitar ser detenida en México por la acusación de daño patrimonial por 112 millones de pesos que pesa en su contra.

La demanda fue admitida por el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien solicitó los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables y fijó las 10:20 horas del 11 de marzo para realizar la audiencia constitucional en la que resolverá si concederá o no la protección solicitada.

En su demanda, presentada el pasado 14 de febrero, la exesposa de Javier Duarte no solicitó la suspensión pues actualmente está sujeta a proceso de extradición en el Reino Unido.

La también exprimera dama de Veracruz pidió amparo contra la orden de aprehensión emitida por su supuesta responsabilidad por daño patrimonial de 112 millones de pesos en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, institución de la que fue presidenta durante el mandato de su entonces esposo en la entidad.

El próximo 16 de noviembre dará inicio el juicio de extradición contra Karime Macías que fue solicitado por la Fiscalía General de la República luego de que fuera detenida el 29 de octubre de 2019 en Londres.

Actualmente continúa su proceso en libertad pues se le otorgó este beneficio mediante medidas como el pago de una fianza por 150 mil libras esterlinas, 3.5 millones de pesos mexicanos aproximadamente; la colocación de un brazalete de geolocalización electrónica; acudir diariamente a la estación de policía más cercana a su domicilio para firmar y no acercarse a ninguna terminal marítima, aérea o terrestre.

Karime Macías es señalada por la Fiscalía Veracruzana por supuestamente ordenar la simulación de contratos de compra-venta en el DIF estatal con diversas empresas cuando ella era la presidenta, lo que derivó en un fraude al fisco por 112 millones de pesos.

Desde octubre pasado Karime Macías dejó de ser oficialmente la esposa de Javier Duarte y desde entonces cuenta con la guarda y custodia definitiva de sus tres menores hijos, a quienes el exgobernador de Veracruz podrá visitar en Inglaterra o donde se encuentren.

Además, el exgobernador deberá pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales mismos que deberán ser entregados a Macías Tubilla en los primeros cinco días de cada mes.