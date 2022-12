Kenia López Rabadán solicitará juicio político contra titular de la CNDH

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado, anunció que solicitará juicio político en contra de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por ser "alcahueta del régimen" y nombrar a dos perfiles afines a Morena para integrar el Comité Técnico de Evaluación que propondrá las quintetas de las de que se elegirán a cuatro nuevos consejeros del INE.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicó que este comité debe estar integrado por siete personas de reconocido prestigio; tres de ellas nombradas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; dos por la CNDH e igual número por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Recordó que, según estándares internacionales estos perfiles deben ser imparciales, sin filias ni fobias partidistas y con una trayectoria que garantice el diálogo.

Kenia López subrayó que en el caso de la CNDH y el INAI tienen como plazo hasta el 21 de diciembre próximo para enviar sus propuestas, pero "es preocupante la noticia revelada por el Consejo Consultivo de la CNDH", ya que "en total opacidad y sin enterarlo", Rosario Piedra ya nombró a sus propuestas.

"En lo oscurito, de forma irresponsable e inmoral ha designado a dos personas pro gobierno, que claramente no son imparciales, que no tienen objetividad y desafortunadamente la señora Piedra sigue aferrada a ser una subordinada de López Obrador".

Dijo que María del Socorro Puga Luévano y Ernesto Isunza Vera no son imparciales, pues la primera es militante de Morena desde el 9 de enero del 2014 y ha sido postulada a cargos de elección popular por el partido del presidente López Obrador, "quien tiene como objetivo claro destruir al INE y a nuestra democracia".

Destaca que en el segundo caso, se trata de un investigador veracruzano con una agenda claramente a favor de Morena y en contra de los partidos políticos de oposición. "La señora Piedra debe nombrar personas que garanticen independencia, imparcialidad, certeza y objetividad, cuestión que con estas dos personas no se cumplen", lamentó.

"Hoy anuncio que solicitaré juicio político en contra de la señora Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que sea destituida de su encargo e inhabilitada para ocupar otro cargo o empleo en el servicio público, si es que nombra a dos personas incondicionales de López Obrador para decidir quiénes serán los próximos consejeros del INE, porque esto es atentar contra la democracia en México y por ello, si continúa con estos dos nombres debe ser destituida", informó.