L. Obrador critica a empresarios por facturación falsa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a los empresarios que se oponen a la ley que prevé prisión preventiva por la facturación falsa, al señalar que usan una "doble chaqueta", como líder empresarial y como dirigente partidista, por lo que les recomendó conducirse con rectitud y honestidad.

El pasado miércoles, el Mandatario federal y Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), chocaron en sus posturas sobre la aprobación de la ley para combatir la venta y compra de facturas falsas.

"La mayoría de los empresarios y el sector privado están hartos de la corrupción, me consta, pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos, pertenece a un partido, entonces tienen una doble chaqueta, por un lado: líder empresarial y por el otro partidista, además simulan que son independientes. No son empresarios, algunos ya hasta están aspirando a ocupar cargos", aseguró.

Más tarde, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dentro de la visita oficial que el mandatario cubano realiza a nuestro país.