"L. Obrador es el presidente más sensible a la crítica"

Ciudad de México.- Sergio Sarmiento, periodista con más de tres décadas de experiencia, ha vivido gobiernos de diferentes partidos políticos —PRI, PAN y Morena— y con proyectos de nación distintos. Con todo ese bagaje, asevera que de entre todos los presidentes de México que ha visto, Andrés Manuel López Obrador es el más sensible y el más reacio a aceptar la crítica.

Sarmiento Fernández de Lara rechaza que López Obrador sea el Mandatario federal más atacado por los medios de comunicación en los últimos 100 años, pues no hay cifras para comprobar esa hipótesis.

Señala que el Titular del Ejecutivo federal no ha limitado la libertad de expresión, en el sentido de que no ha prohibido a nadie dar sus opiniones; sin embargo, la prensa sí está sometida a presiones por las descalificaciones que sufre en las conferencias matutinas diarias que ofrece el Mandatario federal.

El periodista lamenta haber sido víctima de estos señalamientos en cuatro ocasiones y explica que las descalificaciones derivan del carácter narcisista del presidente López Obrador, quien cree que tiene la razón y los que lo contradicen son sus enemigos.

"Hemos tenido muchas amenazas, descalificaciones por parte del Presidente a periódicos como El Universal, "Reforma" o "El Financiero", a columnistas, a mí me ha tocado cuatro veces, y por su puesto en redes sociales vemos a un grupo de simpatizantes del Presidente de la República que no sólo descalifica, sino que difama, calumnia y amenaza", dijo el periodista.

"El Presidente [López Obrador] debe entender que ya no es candidato, es el presidente de todos los mexicanos, su función es buscar acuerdos, su función es tratar de sacar el país adelante y creo que sí es responsabilidad de los presidentes no insultar y no difamar.

Las reacciones del Presidente de la República tan emocionales son un riesgo, hasta este momento ese riesgo no ha llevado a que meta en la cárcel a alguien simplemente por expresar un punto de vista, pero sí tenemos que estar atentos.