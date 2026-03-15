logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

L. Obrador sale de su retiro por los cubanos

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
L. Obrador sale de su retiro por los cubanos

Ciudad de México.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a salir de su retiro, esta vez en defensa de Cuba.

En un posteo en su cuenta personal de X, Andrés M. López Obrador hizo un llamado a la población mexicana a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", escribió.

En consecuencia, AMLO invitó "que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!"

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La última vez que el exmandatario publicó en sus redes fue el 3 de enero de este año, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. El morenista afirmó en sus redes sociales que fue un secuestro.

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente", publicó López Obrador.

Desde que dejó la Presidencia en octubre de 2024, López Obrador se ha mantenido en retiro en Palenque, Chiapas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Colectivo Buscando a Jonás localiza panteón clandestino en Sonora
    Colectivo Buscando a Jonás localiza panteón clandestino en Sonora

    Colectivo Buscando a Jonás localiza panteón clandestino en Sonora

    SLP

    El Universal

    Autoridades y colectivos trabajan en la identificación de víctimas halladas en panteón clandestino en Sonora.

    Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles
    Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles

    Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles

    SLP

    El Universal

    La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump que señalan que los cárteles controlan México.

    Semarnat impulsa regreso del lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental
    Semarnat impulsa regreso del lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental

    Semarnat impulsa regreso del lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental

    SLP

    El Universal

    Cuatro ejemplares de lobo mexicano fueron trasladados a Durango para su adaptación y liberación en vida silvestre.

    Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste
    Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste

    Frente frío 41 provoca lluvias intensas en cinco estados del sureste

    SLP

    El Universal

    Se prevé descenso térmico y caída de nieve o aguanieve en zonas altas del país.