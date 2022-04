L12: abogado cobrará 4 mdp si víctimas rompen contrato

Uno de los abogados que representa a un grupo de víctimas de la Línea 12 incorporó una cláusula en el contrato con los afectados que implica un cobro de 4 millones de pesos, que deberán pagar en caso de que no quieran continuar con sus servicios.

El documento, que firmaron las víctimas y del cual EL UNIVERSAL tiene copia, señala que por incumplimiento de contrato en medio del proceso, cada una deberá pagar dicha suma.

"Pena convencional. En el supuesto de que el cliente decida dar por terminado anticipadamente el presente contrato o decidiere contratar los servicios profesionales, entiéndanse asesoría o trámite legal, de cualquier otra persona ajena a las partes del presente contrato, se impondrá una pena convencional de 4 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N) (sic)", se lee en la sexta cláusula.

Lo anterior fue impuesto por la representación encabezada por Teófilo Benítez, quien lleva el caso de 14 víctimas (dos fallecidas y 12 lesionadas) del colapso del tramo elevado de la Línea Dorada.

EL UNIVERSAL pidió la postura del penalista, quien prefirió no comentar nada al respecto y analizar si solicitaba derecho de réplica u otras vías.

El contrato vigente concluirá hasta que termine todo el proceso penal por el colapso de la Línea 12 del Metro, el cual continuará el 2 de mayo, cuando se realice la audiencia de control.

Los gastos por el juicio únicamente serán de 15% por concepto de honorarios sobre el monto indemnizatorio, el cual aún no reciben sus representados debido a que el proceso sigue y no han aceptado ningún acuerdo.

En este sentido, han señalado una serie de irregularidades por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), quienes presuntamente han hostigado a las familias para que acepten el acuerdo reparatorio que realizó el Gobierno de la Ciudad de México con las empresas implicadas en la construcción.

Además, consideran que las indemnizaciones que Carso ha entregado a diferentes víctimas es humillación avalada por la fiscalía capitalina, quienes incluso premiaron a la MP que integró la carpeta sin que aún se resuelva.

El lunes pasado, Benítez dijo que este acto de supuesta indemnización lo único que ha hecho es ponerle precio de un millón de pesos a la vida de las personas que fallecieron.