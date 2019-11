La 4T, al "estilo fifí"

Ciudad de México.- Por más que los integrantes de la Cuarta Transformación rechazaron, una y otra vez, que no sesionarían en una sede alterna por el bloqueo que montaron organizaciones campesinas en la Cámara de Diputados, cayeron en la tentación y aprobaron el Presupuesto de 2020 en un centro de convenciones de Santa Fe, amurallados y vigilados por cientos de policías capitalinos. Huyeron de las protestas.

Han pasado más de seis años de aquel 21 de agosto de 2013, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió sesionar en otro centro de convenciones de la zona de Conscripto para avalar la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

En aquella ocasión, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) madrugaron a los legisladores y les bloquearon todos los accesos a San Lázaro, y obligaron a la mayoría tricolor a utilizar una sede alterna.

Hoy, la Cuarta Transformación decidió no confrontar a los manifestantes, retirarlos con la fuerza pública y sesionar en una sede alterna. Fue el día en que la 4T sesionó en una sede fifí para aprobar el primer presupuesto de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que dijo Mario Delgado: "no nos vamos a detener" y si el PAN no vino "fue porque no va a haber moches y están decepcionados".