La 4T echa atrás reforma de Mayer conocida como "moche digital"

Diputados de la Cuarta Transformación echaron atrás la reforma del presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer (Morena), conocida como "moche digital" que buscaba crear un cobro adicional al costo que tienen los dispositivos digitales que puedan almacenar contenidos digitales.

La propuesta de reforma modificaba la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada, para establecer la remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones, fonogramas, videogramas o en cualquier otro soporte sonoro, visual o audiovisual realizadas de conformidad, mediante la copia privada.

Este dictamen que fue avalado en la Comisión de Cultura fue frenado en el pleno primero por el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó que con esta reforma se busca crear nuevos impuestos y darle un golpe a la ciudadanía con productos que son muy recurridos por los mexicanos.

"Nosotros no debemos aprobar nuevos impuestos y nuevos derechos, punto, pero además se necesita ser insensible políticamente para hacerlo a unos días de la elección, se necesita ser rematadamente suicida, como si no tuviéramos suficientes complicaciones", dijo Noroña.

La diputada de Morena, Ángeles Huerta dijo que esta reforma era innecesaria e injustificable en este momento del proceso electoral, "que una persona que se ha manifestado sistemáticamente en contra de esta transformación al interior de Morena, ahora nos salga con que esto lo hace porque le preocupan los creadores. Ni siquiera sabemos qué recaudación sería, qué montos, quién los repartiría. Y por cierto, parece que es la asociación de... una que él conoce muy bien, que es quien se haría cargo de la administración de estos".

Antes, desde la tribuna y al fundamentar el dictamen, Sergio Mayer dijo:

"Que no nos engañen a nadie, la copia privada no es un tributo o un impuesto. Tampoco representa una sanción o penalización impuesta por el Estado ni constituye una violación a la presunción de inocencia, tampoco puede considerarse como un motivo forzoso para subir los precios de los dispositivos y aparatos susceptibles de crear la copia privada para uso personal.

"Que se escuche fuerte, que quede claro que el consumidor final no va ni tiene por qué absorber el pago de este derecho que claramente corresponde a los fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos digitales, los cuales ya pagan en otros países, por qué no hacerlo en México y reconocer, por supuesto, y remunerar a nuestros creadores mexicanos".

El tema resultó contraproducente para la Cuarta Transformación y decidieron rechazar este dictamen y desecharlo con 292 votos en contra, 87 a favor, y 59 abstenciones.