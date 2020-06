La 4T ya se acabó, es un cadáver, dice el escritor Francisco Martín Moreno

El escritor Francisco Martín Moreno lanzó su más reciente novela, la segunda parte de "El Ladrón de esperanzas", bajo el título "Cuando México perdió la esperanza", la cual es una radiografía de los 19 meses que lleva la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador en el poder, con la descripción de hechos reales y algunos pasajes de ficción.

Martín Moreno lanza este libro como una señal de alerta para asegurar que en lo que va del mandato de López Obrador —interpretado en su obra por Antonio M. Lugo Olea (AMLO)—, la Cuarta Transformación ya "es un cadáver insepulto, se acabó", porque está destruyendo todo, y califica al Ejecutivo como un embustero, pues le dio mucha esperanza a la gente y la decepcionó, afirma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala a Andrés Manuel López Obrador como el peor Presidente que ha tenido México en los últimos 100 años, con excepción de Antonio López de Santa Anna y de Victoriano Huerta, y asegura que el Mandatario es un comunista inconfeso que, con sus acciones, quiere instaurar un régimen comunista en el país y hacerse de todo el poder. La novela, describe, está contada en tiempo real, pues existen muchos hechos verídicos, como la contingencia que vivimos por la pandemia, la cual, dice, evidenció la incapacidad de la administración actual, además de que llama al subsecretario Hugo López-Gatell un incapaz.

No obstante, niega ser el enemigo público número uno de la Cuarta Transformación, pero dice que no le disgustaría serlo, ya que se siente decepcionado y frustrado porque el gobierno federal de hoy podría aumentar hasta en 20 millones el número de pobres.

Asegura que no tiene miedo, sino gran coraje y desesperación, por eso publica y dice lo que piensa en los medios de comunicación en los que colabora: "¡No me voy a callar!"



¿Qué contiene Cuando "México perdió la esperanza"?

— Una señal de alerta en el sentido de que la Cuarta Transformación es un cadáver insepulto, se acabó cuando se perdieron 12 millones de empleos en el mes de mayo. Todo el trabajo que hicieron generaciones de mexicanos, él [López Obrador] lo está destruyendo en 19 meses.

Fue un embustero. Le dio esperanza a mucha gente y su política fue primero los pobres, pero va a dejar más pobres que nunca, porque la expansión será en millones de personas. "Cuando México perdió la esperanza"... pero en la Cuarta Transformación. Los mexicanos resistimos la Conquista, el Virreinato, la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma, la guerra contra los gringos, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera. Pudimos con todo.

México es un país muy poderoso, pero ya le perdió la esperanza a esta administración de verdaderos bandidos, ineficientes y trogloditas, porque vienen a acabar con nuestro país, con la democracia, con los organismos autónomos, y lo están logrando.

Han dañado la inversión, la prosperidad, el sistema de salud, de seguridad. Va a ser muy laboriosa la reconstrucción de todo el daño.



¿Antonio M. Lugo Olea es Andrés Manuel López Obrador?

—Nunca digo que es él, porque es novela (...) Mariano Everhard es Marcelo Ebrard, por ejemplo, pero como es novela tuve que poner otros nombres, aunque la gente lo puede identificar sólo con los hechos: un hombre que cancela los refugios para mujeres golpeadas, las estancias infantiles (...) el aeropuerto, ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística, las explotaciones petroleras... Cualquiera que tenga la mínima información política va a reconocer a López Obrador.



De acuerdo con su libro, ¿AMLO es socialista o comunista?

—Yo creo que él es un comunista inconfeso. Quiere instalar el comunismo en el país, me queda absolutamente claro, y el primer paso es hacerse de todo el poder en el puño de su mano, por eso el buen pueblo se equivocó cuando votó por él.

Está bien, vota por él, pero no le entregues el Congreso, y le entregaron 19 congresos estatales (...) Se comporta como un tirano al atacar a los medios de comunicación, al criticar la oposición. Es evidente que él quiere construir una dictadura comunista. No tengo la menor duda.



¿Es una novela "en tiempo real" y se involucra el Covid-19?

—Sí, y se agrega el hecho de que hayan puesto a un incapaz [Hugo López-Gatell] al frente de la comisión sanitaria (...) Aquí está demostrando que está haciéndole daño al país de manera pavorosa: ha dicho 50 veces que la curva ya llegó y no ha llegado, no sabemos cuándo va a llegar, y él es uno de los grandes destructores de la economía mexicana, porque sus políticas han hecho que la gente se quede en casa y no trabaje sin alternativa, por eso el daño es terrible en salud y economía.



¿La novela es una radiografía del gobierno de López Obrador?

—Claro, y no es solamente una radiografía de su gobierno, sino una de él mismo, de sus complejos, de su incapacidad, de su fanatismo, de sus desequilibrios emocionales. Cada día tiene una mirada más llena de odio, de desprecio, los movimientos de sus manos son muy elocuentes; para un intérprete del lenguaje corporal es claro que está verdaderamente desesperado, porque no le va a salir nada de lo que prometió.



¿Usted tiene miedo?

—Cero miedo, eso no es lo mío. Si hablamos de emociones, lo que tengo es un gran coraje, una gran desesperación. Yo publico en diarios, voy a programas de radio y de televisión, hago videos de denuncias: si yo tuviera miedo, no [escribiría ni diría] todo lo que escribo o digo (...) Tengo mucho coraje por ver lo que va a quedar de este país gracias a la Cuarta Transformación.

López Obrador confunde la palabra transformación con destrucción: si él entendiera la transformación, [sabría que] es para adelante, [sería] evolución, pero (...) estamos involucionando a una velocidad tremenda, y esto no lo merecen 130 millones de personas ni los 5 millones de seres humanos que van a nacer durante su mandato.



En la novela el periodista GGG dice que AMLO ha sido el peor Presidente de la historia...

—Y es el peor Presidente electo que hemos tenido en la historia (...) el peor de los últimos 100 años, con excepción de Antonio López de Santa Ana, y tampoco podemos excluir a Victoriano Huerta, pero yo diría que sí, de los últimos 100 años, sin duda, ha sido el peor Mandatario.

Lo que más me frustra es que este país tenía a 50 millones de pobres, pero cuando acabe este gobierno habrá, a lo mejor, 60, 65 o 70 millones de pobres.



¿Por qué la gente debería comprar su libro?

—Porque para mí es un tema central, además de otros. Me parece que López Obrador ya no sabe por dónde salirse; es un hombre desesperado y fracasado, porque sabe que todo su programa [falló], y a él lo que le urge es meterse en los pueblos sin cubrebocas, porque lo que quiere es contaminarse con el coronavirus y morir en el poder, como murieron Benito Juárez o Francisco I. Madero.

Le urge contaminarse porque cree que de esa manera se va a honrar su memoria, con un hemiciclo como el que se le construyó a Juárez.