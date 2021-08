"La academia es democrática y plural", asegura Krauze a AMLO

El historiador e intelectual mexicano Enrique Krauze respondió, a través de cuenta de Twitter, a una declaración del presidente López Obrador sobre que el país está cundido de un pensamiento neoliberal y conservador que representan los grupos de Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, a propósito de la designación de la escritora y editora Brenda Lozano como Agregada Cultural de la Embajada de México en España.

"El presidente afirma que introduje el pensamiento conservador en la academia y que se volvió dominante. Primera noticia. Lo cierto es que la academia es democrática y plural, lo único que quiere conservar es su libertad de investigación", dijo el director de la revista "Letras Libres", tras lo dicho por el mandatario durante su conferencia matutina de este miércoles.

Durante el encuentro con la prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la llegada de Lozano a la representación cultural de México en España y en redes ha recibido una avalancha de críticas de los seguidores de AMLO pues la acusan de haber hecho críticas al gobierno, en el pasado y de publicar en "Letras Libres".

López Obrador aseguró que no tenía nada que comentar sobre el nombramiento, pero dijo que "está cundido el país de este pensamiento conservador, neoliberal. Nada más había dos grupos que dominaban en el mundo de las letras, el de Krauze y el de Aguilar Camín, que al final políticamente son lo mismo, o es como la diferencia que hay entre la Coca Cola y la Pepsi Cola", dijo y reiteró que esos dos grupos monopolizaban todo.

"Se metieron en la academia, hasta en los espacios públicos de enseñanza, se metieron a la UNAM, hay ese pensamiento dominante que no estaban cuando yo estudié ahí", aseguró el Presidente, quien reiteró que el pensamiento conservador y neoliberal tenía un predominio absoluto.

"Es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo", dijo el mandatario, y aseguró que ese pensamiento no sólo estaba en el ITAM y en el Tecnológico de Monterrey, también en el CIDE y en el Conacyt.

"Entiendo que exista una escuela como el ITAM para formar sus cuadros, pero que el Estado también esté financiando a una institución con ese mismo propósito como es el CIDE o que Conacyt esté al servicio de las empresas, que su presupuesto se destine a financiar investigación de las empresas y no a hacer investigaciones en beneficio de la gente", afirmó.