"La bancada del PRI no está fracturada", afirma Manuel Añorve

En su primer día como líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños externa su confianza en que la fracción estará unida y completa y tendió la mano a los cuatro senadores inconformes con el cambio de coordinador para que se mantengan en el grupo legislativo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador por Guerrero ofrece condiciones a sus compañeros para que sigan trabajando, impulsen iniciativas y voten con libertad y de acuerdo con sus convicciones, como hasta ahora lo han hecho.

¿Garantiza a los cuatro senadores inconformes libertad para desarrollar su trabajo?

— No debe ser una garantía, si yo no soy soldado o capitán del Ejército, es un derecho que ellos tienen, pero no sólo los cuatro. Tú te circunscribes a cuatro. Yo estuve hablando por 13 hasta este momento. Todos tienen el derecho, la libertad de pensar distinto. Por supuesto, muchas veces hemos salido como hoy en la votación de hidrocarburos, los que votamos fue por unanimidad, pero muchas veces hemos tenido sufragios diferenciados y nadie se debe sentir ofendido, es el derecho de todos a disentir.

Añorve Baños no ve rota ni fracturada a la bancada, "porque hasta este momento nadie se ha ido. Espero que así se mantenga, tenemos que entender que vivimos un proceso democrático, no fue un atropellamiento a los derechos políticos de alguien, fue el derecho de las mayorías, 50 más uno fue la convocatoria y después de 12 senadores presentes, ocho se manifestaron a mi favor en un proceso democrático en urna, directo, y salí por unanimidad, así que hay que vivir la democracia", señala.

El coordinador priista subraya que en su bancada las puertas están abiertas para que todos sus integrantes expongan sus puntos de vista y debatan sus posturas sin restricciones, por lo que no ve motivos que lleven a alguno a querer abandonarla.

"Siempre he sido yo alguien que ha generado puentes de comunicación, a nadie se le está ofendiendo, ellos obviamente tomarán la decisión más pertinente y yo la voy a respetar, ojalá sea la de mantenerse en el grupo parlamentario del PRI", insiste.

Expone que cuando Osorio Chong era coordinador "todos hicimos un grupo en torno a él, con esa pluralidad de pensamiento que tenemos. En esta ocasión se decidió cambiar. No se trata de lastimar a nadie, simple y sencillamente es el derecho de las mayorías y salí por unanimidad, porque no fue una minoría quien cambió de coordinador, la mayoría me dio su confianza".

Promete ser "un coordinador de promoción interna y externa, y de acuerdos internos y externos. Internos para los senadores, externos para buscar los acuerdos que el país necesita".

Rechaza las versiones de que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ofreció la reelección a los senadores que apoyaran la salida de la coordinación de Miguel Ángel Osorio Chong.

Subraya que la bancada del PRI seguirá siendo un contrapeso a Morena y eso no va a cambiar.

El nuevo líder del PRI en el Senado ingresó al salón de pleno ayer y lo hizo por la puerta grande, ya que fue recibido cálidamente por los coordinadores de todas las fracciones, a quienes pasó a saludar a sus escaños. Uno de ellos fue el morenista Ricardo Monreal, quien lo abrazó efusivamente.