"La Barbie" señaló que Calderón era quien encabezaba reuniones con narcos: Anabel Hernández

La periodista mexicana Anabel Hernández dijo que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", le envió una carta desde la prisión en noviembre de 2012, unos días antes de concluyera el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, donde describe no sólo los millonarios sobornos que recibían Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño y una larga lista, sino que incluso señala que el propio Calderón Hinojosa, Presidente de la República, era el "que encabezaba reuniones de narcos".

Y tengo entendido, añadió en una entrevista en La Octava, que "La Barbie" será uno de los testigos estrella si se llega al juicio contra García Luna, que pienso que si él mide el verdadero escenario en que está, él preferirá llegar a algún tipo de negociación, "porque el Gobierno americano quiere peces más gordos, incluso más gordos que Genaro García Luna".

Pienso, expuso la periodista en el programa "Los Periodistas" –que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado–, por la información que existe, que el probable juicio de Genaro García Luna puede arrojar información importante, porque hay una larga lista de gente que puede decir cosas sobre ese Gobierno, y que tiene documentados datos que revelarían aún más detalles de lo que pasó en ese sexenio, y que ahora se niegan.

Respecto a la entrevista de la revista Proceso con la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y la reacción de ella sobre que nunca le dieron información precisa sobre las actividades de García Luna, y que se movía todo en un clima de rumores, la periodista dijo que el reportero Jesús Esquivel, quien la entrevistó, es un periodista serio.

Sin embargo, Anabel Hernández prefirió contar su propia versión y lo que a ella le consta.

"Lo que sí puedo decir es lo que yo sé respecto a la información que Felipe Calderón tuvo en su momento, y respecto a la información que el Gobierno de Estados Unidos tuvo en su momento. Lo sé de información directa, de mano directa, porque como sabes yo llevo desde el 2006 investigando al señor Genaro García Luna. Fui la única periodista en México que señaló directamente que él estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa cuando él era Secretario de Seguridad Pública federal", dijo.

"Escribí el libro Los cómplices del presidente, justamente de su relación de complicidad con el señor Felipe Calderón, que en aquel entonces era su Jefe, el Presidente de la República, y después escribí el libro Los señores del narco, que por cierto me costó que este hombre Genaro García Luna, cuando era muy potente, el más poderoso Secretario de Estado de aquellos tiempos y el más poderoso policía de aquellos tiempos, bueno cuando había contratado personas para asesinarme, hecho que por cierto me fue corroborado por agentes del Gobierno de Estados Unidos unos meses antes de que Genaro García Luna fuera detenido en diciembre del año pasado", comentó.

La información que les comparto, expuso Hernández, "es información que tengo de primera mano, tan cierta como la información cierta que estuve publicando durante muchos años durante el sexenio de Felipe Calderón; información que nunca se convirtió en una averiguación previa respecto a estas acusaciones, que no eran acusaciones de una periodista, eran señalamientos que venían directamente de narcotraficantes.

"Y la información que yo tengo absolutamente corroborada, directamente corroborada, es que el señor Felipe Calderón sí supo; sí hubo alguien de su Gabinete que le advirtió directamente que narcotraficantes que estaban extraditados en Estados Unidos o que estaban siendo detenidos en México durante su Gobierno, estaban señalando con mucho detalle las relaciones que el señor Genaro García Luna con ´El Chapo´ [Joaquín Guzmán Loera], con ´El Mayo´ Zambada [Ismael Zambada García], con el Cártel de Sinaloa, a lo que el Presidente de la República prefirió no hacer nada", afirmó.

"Yo recuerdo también otra de las investigaciones que estoy acumulando, porque la verdad yo sigo investigando todas las relaciones del Cártel de Sinaloa con el Gobierno de Vicente Fox, con Calderón, con el Gobierno Enrique Peña Nieto y las que pueda existir en este momento, porque por desgracia es una organización criminal muy potente, que ha crecido gracias a la complicidad de diferentes gobiernos, no sólo el de Felipe Calderón, sino de diferentes gobiernos, pero estamos hablando ahorita de Felipe Calderón, es que cuando hubo este incidente en Tres Marías, cuando hubo este ataque de policías federales, un ataque armado contra dos vehículos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, hubo una reunión entre el Presidente de la República –había otras personas de su Gabinete– y altos funcionarios del Gobierno americano", dijo.

Cuando el Presidente empezó a explicar "literalmente mentiras" sobre lo que había pasado ese día, narró la periodista, los funcionarios estadounidenses se levantaron de la mesa y lo dejaron con la palabra en la boca, "porque era ya tan cínico lo que había hecho la Policía Federal en contra de los funcionarios americanos, y tan abierta la defensa sin razón y sin elementos del Presidente de la República a su Secretario de Seguridad Pública que, bueno, esta reunión terminó muy mal".

Si alguien ha acreditado las conexiones con los grupos criminales, eres tú, le comentó Álvaro Delgado, y también le preguntó: "¿Qué altos funcionarios a nivel de secretarios, Anabel, tenían conocimiento de los nexos de Genaro García Luna y lo hicieron del conocimiento de Felipe Calderón?".

"Bueno, yo en este momento preferiría no decir nombres, pero el señor Felipe Calderón sabe quiénes son. No soy yo quien se lo tiene que decir porque él sabe quiénes son. Yo en este momento... y estoy hablando no sólo de secretarios de Estado", respondió.

Delgado insistió: "Hay un Secretario de la Defensa, el Secretario de la Defensa del sexenio de Calderón, tú lo citas en uno de tus libros, que tenía conocimiento justamente que Genaro García Luna estaba involucrado, y aun el exgeneral, subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles, quien por cierto fue encarcelado supuestamente por maniobras de Genaro García Luna".

Anabel Hernández dijo que para hablar de García Luna, "y es muy desafortunada la actitud que ahora toma el señor Felipe Calderón, como si los mexicanos tuviéramos amnesia, sabemos lo que hizo, sabemos las consecuencias de esa falsa guerra contra el narcotráfico, porque era realmente una alianza con el Cártel de Sinaloa; Vicente Zambada Niebla de su puño y letra escribe un amplísimo diario del que yo hablo y señalo, y citó textualmente en mi libro El Traidor, donde él describe justamente esto, cómo realmente la Policía Federal era brazo armado del Cártel de Sinaloa 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, durante estos años del sexenio de Felipe Calderón. Cómo llamaban a los altos funcionarios, cómo les mandaban a los federales, cómo los federales... justamente el señor Felipe Calderón hablaba del Plan Mérida, ese es el problema: que la tecnología que les dieron los americanos la utilizaban al servicio de ´El Chapo´ Guzmán y del ´Mayo´ Zambada para perseguir y dar la cacería a los hermanos Beltrán Leyva, justamente ese es el problema, que la tecnología, el dinero, el armamento, no servía para combatir a los cárteles: servía en la guerra del Cártel de Sinaloa contra sus enemigos. Y eso es precisamente lo muy claramente describe Vicente Zambada Niebla en su diario, con un detalle tan minucioso, de días, de horas", expuso la periodista.

Estos son algunos de los elementos muy claros que existen, independientemente de lo dicho por Roberta Jacobson, Felipe Calderón sabía, sí sabía sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico, insistió Hernández.