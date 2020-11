La BBC publica la carta en que Francisco Villa le propuso a Emiliano Zapata invadir EU

El revolucionario Francisco Villa propuso a Emiliano Zapata unir tropas para invadir Estados Unidos y así, impedir que el país vecino continuara respaldando el Gobierno de Porfirio Díaz, según muestra una carta revelada por la BBC.

De acuerdo con el medio, la carta fue encontrada en las ropas de un mensajero mexicano asesinado en un ataque liderado por Villa a Columbus, Nuevo México. Por lo mismo, la supuesta proposición nunca llegó a manos del "Caudillo del Sur".

Pancho Villa aseguró en más de una ocasión que EU apoyaba a Díaz, por lo que intentó trasladar la lucha revolucionaria hacia el territorio norteamericano argumentando que "la integridad e independencia de nuestro país" estaba a punto de perderse.

"El enemigo común para México es actualmente los Estados Unidos y la integridad e independencia de nuestro país está a punto de perderse si antes todos los mexicanos honrados no nos unimos y con las armas en la mano impedimos que la venta de la Patria sea un hecho", se lee en la carta.

Según la BBC, la carta fue enviada alrededor de 1916, en medio de discrepancias con Venustiano Carranza y de la "guerra de guerrillas".

"Es en este contexto que Villa le escribió la carta a Zapata en la que mostraba su enojo por haber sido derrotado cuando intentaba invadir el estado de Sonora desde Chihuahua ´porque el enemigo contó con el apoyo indebido y descarado del Gobierno americano'", se lee en el texto del medio inglés.

Bajo esta premisa, a la que se le añadió un supuesto acuerdo que Carranza firmaría para colaborar con Washington, y las dos invasiones estadounidenses en las que México perdió la mitad de su territorio, el "Centauro del Norte" consideró que una invasión conjunta era la mejor manera de frenar a EU.

En la carta, Villa relató a Zapata que "dejaran de quemar cartucho" en contra de más mexicanos, y mejor se unieran "debidamente" para atacar a los extranjeros. Con ello pretendía dejar claro que México es un país libre.

"[...] Decidimos no quemar un cartucho más con los mexicanos nuestros hermanos y prepararnos y organizarnos debidamente para atacar a los americanos en sus propias madrigueras y hacerles saber que México es tierra de libres y tumba de tronos, coronas y traidores", argumentó en la carta.

Francisco Villa expuso en una de sus misivas enviadas a Zapata que dividió a sus hombres para recorrer distintas regiones del país, y en seis meses, reunirse junto con su aliado en Chihuahua "con la fuerzas que se haya logrado reclutar y hacer el movimiento que habrá de acarrear la unión de todos los mexicanos".

"Como usted es mexicano honrado y patriota, ejemplo y orgullo de nuestro suelo, y corre por sus venas sangre india como la nuestra, estoy seguro que jamás permitirá que nuestro suelo sea vendido y también se aprestará a la defensa de la Patria".

El plan era que Emiliano confirmara su unión a la invasión de Estados Unidos y Villa lo encontrara personalmente para "juntos emprender la obra de reconstrucción y engrandecimiento de México"

"Como el movimiento que nosotros tenemos que hacer a los Estados Unidos, solo se puede llevar a cabo por el norte, en vista de no tener barcos, le suplico que me diga si está de acuerdo en venirse para acá con todas sus tropas y en qué fecha, para tener el gusto de ir personalmente a encontrarlo y juntos emprender la obra de reconstrucción y engrandecimiento de México, desafiando y castigando a nuestro eterno enemigo, al que siempre ha de estar fomentando los odios y provocando dificultades y rencillas entre nuestra raza", se lee en la carta que expuso la BBC.

La carta de Villa nunca llegó a su destino, pero según una entrevista que el medio hizo al historiador Armando Ruiz Aguilar, aunque lo hubiera hecho, Zapata probablemente no habría aceptado la propuesta de invadir territorio estadounidense, ya que constituía un riego muy grande y costoso.

"Sus cartas dejan claro que tras su lucha había una visión que iba más allá. Muestran sus verdaderos ideales, que tenían una opinión política y un proyecto de nación", dijo el historiador.

Sin embargo, la carta aún resulta una incógnita, ya que no se tienen detalles precisos del hallazgo, además de que se ha puesto en duda la veracidad de la misma ya que la caligrafía no pertenece a la de Villa. A este último detalle no se le ha dado mucha importancia, pues como argumentó Ruiz Aguilar, "en aquella época las personas con liderazgo dictaban las cartas a otras personas".

La misiva se envió a EU, donde salió a la luz pública sólo hasta 1975. Actualmente, se conserva en los Archivos Generales de Washington.