"La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas", revira Sheinbaum a Xóchitl

Luego que la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, señaló que la idea de demoler su casa por presuntos actos de corrupción salió del equipo de Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la capital aseguró que ella está a favor de hacer casas, no de demolerlas y que la casa que le preocupa y ocupa es la casa de todos y todas.

La coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación señaló mediante una publicación en X, antes Twitter, que ella está a favor de hacer casas, no de demolerlas.Sheinbaum Pardo también señaló que está a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como lo hizo en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno."Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas".Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio, lanzó un un video en sus redes sociales dirigido directamente a la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, donde le pregunta si de verdad quiere demoler su casa, por supuestamente haber sido construida ilegalmente por carecer presuntamente de la autorización para uso del suelo.Gálvez Ruiz asegura que la idea salió del equipo de campaña de la morenista.En un video publicado en las redes sociales, la virtual candidata opositora aseguró que su adversaria morenista ordenó al exjefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo a promover la falsedad de que el inmueble propiedad de Gálvez Ruiz es producto de la corrupción al denominarla como "la casa de los moches".